В Одесском районе судья и адвокат за $2000 обещали принятие положительных решений

Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили в Одесском районе судью и адвоката, которые обещали гражданам за вознаграждение повлиять на судей районного суда при вынесении ими решения по административным делам.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в июне 2023 года адвоката разоблачили на получении двух тысяч долларов США, которые он тщательно спрятал в офисном помещении, положив их в спальный мешок. Тогда же ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

По данному делу судье районного суда г. Одесса объявлено подозрение по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Судье может грозить наказание в виде лишения свободы до 8 лет с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года задержан руководитель аппарата одного из районных судов Одессы, который, являясь одним из уполномоченных подписывать электронные копии судебных решений, способствовал преступной группе в завладении квартирами одиноких умерших граждан в Одессе.

Фото: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

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