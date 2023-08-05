За изнасилование 8-летней житель Одесской области получил 15 лет тюрьмы

Житель Одесской области признан виновным в изнасиловании малолетней, а также в кражах, вследствие чего ближайшие 15 лет проведёт за тюремной решёткой.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Ювенальные прокуроры Беляевской окружной прокуратуры в суде доказали, что мужчина в конце мая 2021 года в одном из сёл Одесского района начал преследовать 8-летнюю девочку, когда та возвращалась домой от стоматолога на велосипеде.

«Схватив за руку, он затянул её в полуразрушенный дом и, несмотря на слёзы, мольбы и сопротивление ребёнка, совершил действия сексуального характера по отношению к ней, применяя физическое насилие и угрозы. При этом осуждённый приказал девочке никому не рассказывать о совершённых им противоправных действиях», — говорится в сообщении.

Кроме того, незадолго до совершения этого преступления мужчина обокрал шесть домов своих односельчан.

Сведения об осуждённом внесены в Единый реестр лиц, осуждённых за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Как сообщала Одесса News, в август 2023 года житель Одессы признан виновным в изготовлении и хранении детской порнографии и принуждении несовершеннолетних к участию в её создании.

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