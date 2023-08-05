В ВСУ появилась полевая форма для женщин

Министерство обороны Украины утвердило образец-эталон костюма летнего полевого для военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

“3 августа 2023 Министерство обороны Украины утвердило образец-эталон костюма летнего полевого для военнослужащих ВСУ. Теперь женская летняя полевая форма официально поставлена на обеспечение”, — говорится в сообщении.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, по результатам военных (исследовательских) испытаний этого костюма на него была утверждена техническая спецификация.

«Модель костюма летнего полевого для наших военнослужащих проходит надлежащие процедуры в заявленные сроки. Техническая спецификация и образец-эталон уже утверждены. В ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставок в войска», — проинформировал Резников.

Он добавил, что ведомство ценит каждого и каждую в нашей армии. Так что, в обновлённой модели костюма были учтены все пожелания и замечания военнослужащих-женщин, принимавших участие в военных (исследовательских) испытаниях.

Кроме того, Резников отметил, что продолжается работа по внедрению женского бронежилета. «Уже есть первые образцы женских бронежилетов. Идёт их изучение на соответствие технической спецификации. После всех соответствующих испытаний и согласований будут утверждены образцы-эталоны бронежилетов. В конце концов, наши защитницы смогут получить не только полевую форму, но и средства индивидуальной защиты в соответствии со своими антропометрическими данными», — добавил он.

Для справки. Сегодня в рядах ВСУ проходят службу около 42 тысяч женщин, около 5 тысяч из них — на переднем крае фронта.

Как сообщала Одесса News, более десятка украинских фирм вызвались предоставить свои модели комфортных полуботинок для тестового ношения военнослужащими Вооружённых сил Украины.

Фото: Минобороны

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy