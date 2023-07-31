В Вооружённых Силах впервые тестируют тактические кроссовки

Более десятка украинских фирм вызвались предоставить свои модели комфортных полуботинок для тестового ношения военнослужащими Вооружённых сил Украины.

Об этом Министерство обороны сообщает в Теlegram.

Отмечается, что первый этап испытаний военнослужащими на удобство и комфорт завершился. После получения отзывов из войск офицеры Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ (ЦУРСМЗ) проработают техническую спецификацию по кроссовкам с учётом рекомендаций и предложений военнослужащих, а затем пройдёт утверждение образца-эталона.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года в Украине была инициирована проверка Минобороны, чиновники которого обвиняются в закупке товаров и предоставлении услуг по питанию для военных по завышенным ценам.

Фото: Минобороны/Telegram

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