Не могли разъехаться: в Одесском районе ДТП со смертельным исходом

В субботу, 29 июля, в половине четвёртого дня на автодороге Одесса-Кучурган произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, автомобиль столкнулся с маршруткой, погиб один человек, ещё один – госпитализирован.

Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля Nissan Primera выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом сообщением Одесса–Окны, которым управлял 65-летний водитель. Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте. Одну пассажирку маршрутки с травмами головы доставили в больницу. Другие 29 пассажиров и водитель автобуса в госпитализации не нуждались.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники территориального подразделения полиции и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Как сообщала Одесса News, 15 июля 2023 года на автодороге между сёлами Подгорное и Карналеевка Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и грузовика, в результате чего погибли четыре человека.

Фото: ГУ НПУ в Одесской области

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