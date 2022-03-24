Одесская полиция привлекла к ответственности шестерых мародёров

В Одесской области правоохранители привлекают к ответственности шестерых мародёров.

Подробности совершения ими преступлений и задержаний сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области на своём официальном сайте.

В частности, сообщается, что 37-летний житель Южненской городской общины обворовал дом в Выгодянской сельской объединённой территориальной громаде, когда хозяин ездил по делам в областной центр. Правонарушитель проник в его дом, повредив окно, и похитил 1700 гривен.

«Со своей наживой мужчина успел убежать, но недалеко: по дороге домой его задержали полицейские и сотрудники охранной фирмы. Как оказалось, правонарушитель в конце февраля уволился с мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Мужчина объяснил, что раньше проживал неподалёку от потерпевшего и знал, что у него есть, чем поживиться», — говорится в информации.

Ещё двое жителей Овидиополя в возрасте 26-ти лет и 31-го года проникли в дом пожилой односельчанки, сменившей место жительства из-за российской агрессии. Из дома и гаражного помещения 60-летней женщины злоумышленники похитили металлические изделия, шлифмашину и шуруповёрт общей стоимостью около пяти тысяч гривен. Металл они сдали в пункт приёма металлолома. Разоблачили полицейские правонарушителей по горячим следам.

В Одессе и Измаиле две горожанки в возрасте 33-х и 36-ти лет похитили из местных магазинов декоративную косметику и средства гигиены на несколько сотен гривен. Обе были задержаны на выходе из торговых заведений.

20-летний одессит незаконно завладел чужим мопедом, который увидел на улице. Как только владелец отошёл от заведённого двухколёсника, чтобы забрать вещи, которые забыл на работе, злоумышленник сел за руль и уехал. Перехватили молодого человека полицейские на одной из улиц вблизи места совершённого им преступления. Ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. За незаконное завладение транспортным средством молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Остальные фигуранты понесут ответственность, предусмотренную ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Речь идёт о воровстве, совершённом в условиях военного положения. Это преступление карается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет.

Кстати. Верховная Рада Украины усилила уголовную ответственность за мародёрство и другие преступления против собственности во время военного положения.

Как сообщала Одесса News, в марте, пока потерпевший, житель Ивановки Березовского района Одесской области, вместе с правоохранителями, военными и территориальной обороной дежурил на одном из блокпостов, 44-летний правонарушитель выломал двери в его дом и начал выносить ценные вещи.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod