В Одессе киберполиция обнаружила мошеннические колл-центры

Сотрудники управления противодействия киберпреступлениям в Одесской области Департамента киберполиции НПУ совместно с работниками управления уголовного розыска и следственного управления ГУНП в Одесской области обнаружили и прекратили работу нескольких колл-центров.

По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, представляясь работниками различных финансовых учреждений, выспрашивали у людей конфиденциальную информацию об их банковских картах и счетах, и при получении от доверчивых граждан необходимой информации, списывали с их счетов деньги.

Отмечается, что в рамках начатого производства по части 3 статьи 190 (мошенничество, совершённое путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели санкционированные обыски в помещениях двух колл-центров, откуда изъяли более 50 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, оборудование SIP-телефонии и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

«Следственные действия продолжаются. Назначен ряд экспертиз. Правоохранители собирают доказательства для привлечения виновных к ответственности. Противодействие мошенничеству продолжается. Правоохранители будут прекращать любые мошеннические схемы, направленные на завладение имуществом граждан», — говорится в полицейском сообщении.

Как сообщала Одесса News, руководитель аппарата одного из районных судов Одессы, являясь одним из уполномоченных подписывать электронные копии судебных решений, способствовал преступной группе в завладении квартирами одиноких умерших граждан в Одессе.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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