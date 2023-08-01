В Одесской области наложен арест на 1000 тонн пеллетов, принадлежащих РФ

Прокуратура продолжает принимать меры по розыску и аресту активов, объектов права собственности, корпоративных прав и другого имущества, непосредственно или через аффилированных лиц принадлежащих России, Беларуси и их резидентам.

Более 1000 тонн пеллет (гранулированный материал для обогрева частных и промышленных объектов, изготавливаемый из горючих отходов преимущественно растительного происхождения, — ред.) из шелухи подсолнечника на 39 млн грн, принадлежащих российской компании и находящихся на территории Одесской области, арестованы, сообщает облпрокуратура.

Отмечается, что в ходе осуществления досудебного расследования по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах установлено — на одном из предприятий под таможенным контролем находятся 19 грузовых железнодорожных вагонов из более 1000 тонн груза пеллет из шелухи подсолнечника, владельцем и производителем которых является Российская Федерация.

Также выяснено, что этот груз незаконно пыталось импортировать из России на территорию Украины одно из украинских предприятий, нарушая установленные государственные ограничения по ввозу на территорию нашего государства продукции, произведённой на территории государства-агрессора.

В ходе проведения осмотра товар и вагоны изъяты и арестованы. Решается вопрос об их передаче для реализации Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года АРМА продало арестованного российского аммиака, хранившегося на Одесском припортовом заводе, на 1,32 миллиарда гривен.

Фото: Одесская облпрокуратура

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