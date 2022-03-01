Украина просит Запад закрыть небо над страной, США сказали «нет»

Украина призвала западных партнёров содействовать закрытию неба над нашей страной, чтобы остановить полномасштабную агрессию Российской Федерации.

Об этом, в частности, говорил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

«Это касается наших партнёров из западных стран. Если мы хотим остановить мощную полномасштабную экспансию Российской Федерации, которая может привести к многотысячным жертвам, нужно закрыть небо над Украиной. Это ключевое», – подчеркнул он.

США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с другим ядерным государством — Россией.

Так прокомментировала позицию Белого дома пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки, сообщает Укринформ.

Введение зоны, запретной для полётов над Украиной, по её словам, предполагает вовлечение в конфликт с Россией американских вооружённых компонентов, а также военных.

«Это требовало бы развёртывания американских сил для обеспечения (закрытого неба. – Ред.), что стало бы прямым конфликтом – потенциально прямым конфликтом и потенциальной войной с Россией, не входящей в наши планы», – отметила Псаки.

Как сообщала Одесса News, по словам Байдена, Россия будет выброшена на задворки истории, а президент РФ Владимир Путин станет изгоем для международного сообщества после развязывания вооружённой агрессии против мирной Украины.

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