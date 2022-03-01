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В Одессе владельцы новостроек открыли паркинги под бомбоубежища (список)

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На время военного положения владельцы новостроек в Одессе открывают паркинги для горожан.

Строительные и управляющие компании предоставят доступ при наличии ДОКУМЕНТОВ. Это необходимо, чтобы обеспечить вашу же безопасность.

Список таких домов:

  • ул. Варненская, 27а/2, ЖК «Скай Сити»,
  • ул. Толбухина, 135, ЖК «Омега»,
  • ул. Гагарина, 19, ЖК «Четыре сезона»,
  • ул. Костанди, 104, ЖК «Горизонт»,
  • ул. Канатная, 122, ЖК «Мандарин»,
  • ул. Новобереговая, 12а, ЖК «Новый берег»,
  • Люстдорфская дорога, 90, ЖК «Альтаир» та «Альтаир-2»,
  • ул. Осипова, 40, ЖК «Дом на Осипова»,
  • ул. Среднефонтанская/пер. Садовый, ЖК «Апельсин»,
  • ул. Генуэзская, 24д , ЖК «Гольфстрим»,
  • ул. Маршала Говорова , 10/6, «Звёздный городок 2».

Гефест

  • Фонтанская дорога, 25/Тополиний, 17/А, ЖК «Акрополь»
  • ул. Педагогическая, 23ЖК «Лимнос».
  • ул. Генуэзская, 1, ЖК «Родос».
  • пер. Кордонный, 2/2, ЖК «Корфу».
  • ул. Греческая, 1а, ЖК «Дом №1».
  • пер. Елубничный, 24, ЖК «Милос».
  • пер. Куликовский, 2а, ЖК «Аполлон».
  • пер. Ванный, 1, «Санторини».
  • пер.Ванный, 1а, ЖК «Миконос».
  • Французский бул., 13а, ЖК «Крот».

ЗАРС
Дома Каркашадзе по адресам:

  • Французский бульвар, 29б.
  • пер. Каркашадзе, 9.
  • Французский бульвар, 2.

Пространство

  • ул. Дачная, 28, «Пространство на Дачной».
  • ул. Авдеева-Черноморского, 7, «Пространство на 9-й Фонтана».
  • ул. Радостная, 29 33, Еco City.
  • ул. Дм. Донского, 59, «Пространство на Донского».

Фамильный дом

  • ул. Малиновского, 18, ЖК «Малинки».
  • ул. Львовская, 15б, ЖК «Море».
  • ул. Тополиная, 1, ЖК «Сады Семирамиды».
  • ул. Инглези, 2, Via Roma.

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