В Одессе владельцы новостроек открыли паркинги под бомбоубежища (список)

На время военного положения владельцы новостроек в Одессе открывают паркинги для горожан.
Строительные и управляющие компании предоставят доступ при наличии ДОКУМЕНТОВ. Это необходимо, чтобы обеспечить вашу же безопасность.
Список таких домов:
- ул. Варненская, 27а/2, ЖК «Скай Сити»,
- ул. Толбухина, 135, ЖК «Омега»,
- ул. Гагарина, 19, ЖК «Четыре сезона»,
- ул. Костанди, 104, ЖК «Горизонт»,
- ул. Канатная, 122, ЖК «Мандарин»,
- ул. Новобереговая, 12а, ЖК «Новый берег»,
- Люстдорфская дорога, 90, ЖК «Альтаир» та «Альтаир-2»,
- ул. Осипова, 40, ЖК «Дом на Осипова»,
- ул. Среднефонтанская/пер. Садовый, ЖК «Апельсин»,
- ул. Генуэзская, 24д , ЖК «Гольфстрим»,
- ул. Маршала Говорова , 10/6, «Звёздный городок 2».
Гефест
- Фонтанская дорога, 25/Тополиний, 17/А, ЖК «Акрополь»
- ул. Педагогическая, 23ЖК «Лимнос».
- ул. Генуэзская, 1, ЖК «Родос».
- пер. Кордонный, 2/2, ЖК «Корфу».
- ул. Греческая, 1а, ЖК «Дом №1».
- пер. Елубничный, 24, ЖК «Милос».
- пер. Куликовский, 2а, ЖК «Аполлон».
- пер. Ванный, 1, «Санторини».
- пер.Ванный, 1а, ЖК «Миконос».
- Французский бул., 13а, ЖК «Крот».
ЗАРС
Дома Каркашадзе по адресам:
- Французский бульвар, 29б.
- пер. Каркашадзе, 9.
- Французский бульвар, 2.
Пространство
- ул. Дачная, 28, «Пространство на Дачной».
- ул. Авдеева-Черноморского, 7, «Пространство на 9-й Фонтана».
- ул. Радостная, 29 33, Еco City.
- ул. Дм. Донского, 59, «Пространство на Донского».
Фамильный дом
- ул. Малиновского, 18, ЖК «Малинки».
- ул. Львовская, 15б, ЖК «Море».
- ул. Тополиная, 1, ЖК «Сады Семирамиды».
- ул. Инглези, 2, Via Roma.
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