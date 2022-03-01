В Одессе владельцы новостроек открыли паркинги под бомбоубежища (список)

На время военного положения владельцы новостроек в Одессе открывают паркинги для горожан.

Строительные и управляющие компании предоставят доступ при наличии ДОКУМЕНТОВ. Это необходимо, чтобы обеспечить вашу же безопасность.

Список таких домов:

ул. Варненская, 27а/2, ЖК «Скай Сити»,

ул. Толбухина, 135, ЖК «Омега»,

ул. Гагарина, 19, ЖК «Четыре сезона»,

ул. Костанди, 104, ЖК «Горизонт»,

ул. Канатная, 122, ЖК «Мандарин»,

ул. Новобереговая, 12а, ЖК «Новый берег»,

Люстдорфская дорога, 90, ЖК «Альтаир» та «Альтаир-2»,

ул. Осипова, 40, ЖК «Дом на Осипова»,

ул. Среднефонтанская/пер. Садовый, ЖК «Апельсин»,

ул. Генуэзская, 24д , ЖК «Гольфстрим»,

ул. Маршала Говорова , 10/6, «Звёздный городок 2».

Гефест

Фонтанская дорога, 25/Тополиний, 17/А, ЖК «Акрополь»

ул. Педагогическая, 23ЖК «Лимнос».

ул. Генуэзская, 1, ЖК «Родос».

пер. Кордонный, 2/2, ЖК «Корфу».

ул. Греческая, 1а, ЖК «Дом №1».

пер. Елубничный, 24, ЖК «Милос».

пер. Куликовский, 2а, ЖК «Аполлон».

пер. Ванный, 1, «Санторини».

пер.Ванный, 1а, ЖК «Миконос».

Французский бул., 13а, ЖК «Крот».

ЗАРС

Дома Каркашадзе по адресам:

Французский бульвар, 29б.

пер. Каркашадзе, 9.

Французский бульвар, 2.

Пространство

ул. Дачная, 28, «Пространство на Дачной».

ул. Авдеева-Черноморского, 7, «Пространство на 9-й Фонтана».

ул. Радостная, 29 33, Еco City.

ул. Дм. Донского, 59, «Пространство на Донского».

Фамильный дом

ул. Малиновского, 18, ЖК «Малинки».

ул. Львовская, 15б, ЖК «Море».

ул. Тополиная, 1, ЖК «Сады Семирамиды».

ул. Инглези, 2, Via Roma.

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