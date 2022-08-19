Марченко отметил недостатки в подготовке к учебному году в Подольском районе

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко продолжает традиционные рабочие визиты в районы Одесской области. 18 августа он посетил Савранский поселковый совет Подольского района.

Как сообщает в Facebook пресс-служба ООВА, прежде всего, Максим Марченко ознакомился с ходом подготовки учебных заведений Саврани к началу нового учебного года. В частности, осмотрел состояние защитных укрытий в Савранском опорном заведении общего среднего образования и Северном центре профессионального образования.

«Осмотрев укрытия, пройдя весь маршрут к ним по территории учебных заведений, отмечу, что здесь есть определённые недостатки, но видно, что педагогические коллективы вместе с родителями и студентами постарались максимально подготовить укрытия. Так что дал поручение как можно быстрее ликвидировать замечания, провести обзорные визиты для всех родителей, чьи дети здесь учатся, чтобы именно они убедились в безопасности этих мест и определили формат обучения», — подчеркнул начальник Одесской ОВА.

Отмечается, что Марченко провёл совещание с участием председателя Подольской районной военной администрации, председателя и депутатов Савранского поселкового совета, на котором поставил на обсуждение ряд проблемных и острых вопросов, связанных с распределением и разделением на паи земли, выплатой арендной платы и уплатой налогов, наполнением бюджета поселкового совета, работой в учреждениях сферы здравоохранения, подготовкой к осенне-зимнему периоду и трудоустройством внутренне перемещённых лиц, проживающих на территории общины.

«В Савранском поселковом совете, как и у большинства общин области, есть немало проблем с инвентаризацией и ревизией земли и договорами аренды. Имеет место и отсутствие слаженной коммуникации руководства поселкового совета с депутатами местных советов и агропроизводителями. И это не полный список тех проблемных вопросов, которые нужно решать. Почему это не сделано до этого? Наверняка кого-то устраивает такая ситуация положения дел! Но только не меня! Так мы наведём порядок и в Саврани, выявим и устраним те проблемы, которые накапливались годами», — сказал Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, 11 августа Максим Марченко с рабочим визитом посетил Болградский район, где местным руководителям высказал критические замечания по подготовке к новому учебному году.

Фото: ООВА/Facebook

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