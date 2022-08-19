В Одессе больше не будет проводиться литконкурс имени Бабеля

Всемирный клуб одесситов вышел из числа основателей литературной премии имени Бабеля.

Об этом сообщил Президентский совет клуба.

Также принято решение об отставке автора идеи премии — вице-президента Валерия Хаита. Сам Хаит заявил, что вручение премии имени Бабеля прекращается.

Как информировала Одесса News, литературные конкурсы проходили ежегодно в течение последних шести лет. В этом году оглашение итогов конкурса сопровождалось скандалом — в связи с тем, что в жюри и в списке победителей и лауреатов были граждане страны-агрессора.

В июле 2022 года мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о прекращении взаимодействия с Всемирным клубом одесситов.

Президентский совет высказал сожаление по поводу ситуации с премией. Он напомнил, что в клубе регулярно проводятся благотворительные концерты и мероприятия. Благодаря этому удалось, в частности, приобрести 70 бронежилетов для украинских военных. В ближайшее время в клубе пройдут концерты для детей-переселенцев, а также творческие встречи.

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