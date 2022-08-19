Генсек ООН приехал в Одессу и осмотрел процесс погрузки зерна на балкер

Генеральный секретарь ООН 19 августа приехал в Одессу с официальным визитом.

Об этом спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук сообщил в Telegram.

Это первый визит Гутерриша в Одессу, отметил Братчук, опубликовав видео, на котором видно, что Генсек ООН и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков приехали в Одесский порт.

Кубраков сообщил, что они с Антониу Гутерришем осмотрели процесс загрузки украинской пшеницы на балкер Kubrosli Y.

По словам Кубракова, сейчас 10 судов загружаются агропродукцией и готовятся к выходу из портов Одессы, Черноморска и Южного. Также есть более 40 заявок на заход в украинские порты, — сообщил он.

«Совместно работаем над тем, чтобы объёмы и темпы перевалки ежедневно увеличивались, наша цель – 3–5 млн тонн в месяц. За время действия зерновой инициативы из трёх портов Большой Одессы уже отправлено 25 судов. На их борту 630 тыс. тонн агропродукции. Да, всё ещё есть много вещей, которые следует усовершенствовать, но мы на правильном пути. Особое внимание мы уделяем экспорту продовольствия для африканских стран. Вчера вышел очередной балкер I Maria, на его борту 33 тыс. тонн агропродукции для севера континента», – написал Кубраков.

Он выразил благодарность партнёрам из ООН за сотрудничество и эффективную работу в качестве гарантов безопасности.

«Не останавливаемся и уже обсуждаем с ООН и Турцией расширение и усиление инициативы», – подчеркнул он.

Гутерриш в Twitter отметил, что для него волнительно видеть, как зерно снова загружается на судно.

«Это судно несёт надежду для самых уязвимых людей и стран мира», – написал он.

Как сообщала Одесса News, 18 августа Гутерриш был во Львове, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсуждали реализацию «зерновой инициативы», вопросы депортации украинцев и освобождения из плена украинских военнослужащих и медиков.

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