В бою за Украину погиб житель Одесской области, сержант Иван Александров

Война унесла жизнь жителя города Татарбунары в Одесской области военнослужащего Вооружённых Сил Украины сержанта Ивана Александрова с позывным «Гном».

Об этом сообщили в пресс-службе Татарбунарского горсовета.

Сержант и разведчик погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения военных действий.

Прощание с воином прошло 15 июля в Татарбунарах.

Как сообщала Одесса News, 10 июля во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Кармазиновка Луганской области погиб 28-летний житель Одесcы, младший сержант, командир пятого отделения зенитного ракетного взвода второго параюшютно-десантного батальона Виктор Шулешко.

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Фото: Татарбунарский горсовет/Facebook

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