«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 50-й)- птахи збираються до Африки

На початку вересня на території Національного природного парку «Тузлівські лимани» збирається багато птахів. Тепле літо сприяло формуванню багатої і смачної їжі для них, хоча, за спостереженнями науковців, пеліканам та чаплям цього року не вистачало риби.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook доктор біологічних наук, професор, науковий журналіст Іван Русєв, риби не вистачало тому, що у нацпарку відсутній водообмін між Чорним морем та Тузлівськими лиманами, причини якого неодноразово коментувала Одесса News.

«Риби небагато, зате багато черв’яків, мотиля, молюсків, якими харчуються більше 50 видів птахів і, особливо, фламінго», — пише одеський еколог.

Іван Русєв звертає увагу, що малі чепури (мала біла чапля) теж люблять смачних гідробіонтів. «Цього року ці дивовижні птахи мали пташенят у нас в Парку. І зараз вони разом полюють, щоб активно набратися енергії для дальнього польоту. До них ще летять чепури з дельти Дністра, інших місць Причорномор’я».

Природознавець зауважує, що мігруючих птахів стає все більше, але «коли лунають вибухи, чутливі птахи миттєво розлітаються. Дехто з них повертається, а дехто від переляку залишає Тузлівські лимани і шукає інші місця, подалі від війни. Чепури малі скоро почнуть мігрувати у далеку Африку і сподіваємость, що вони повернуться навесні в Переможну Україну».

Побільшало й великих білих чапель. «Цілий день вони зайняті пошуком їжі. Їх можна бачити і на воді при полюванні на рибу, і на суходолі в пошуках комах та ящірок, і біля очерету в пошуках жаб. Але настає вечір і біля 20.00 вони разом займають свої місця в кронах дерев на узбережжі моря. Так вони відпочивають до світанку», — поділився своїми спостереженнями науковець.

Серед «мігрантів» є й такі екзотичні птахи, як руді чаплі. «Вони у нас в нацпарку зустрічаються тільки на весняному та осінньому міграційних пролетах, зупиняються у нас на відпочинок та у пошуках їжі», — пише еколог.

Навіть на початку вересня, коли вже йде потужна міграція птахів до Африки, продовжується народження пташенят, зокрема, рябодзьобого крячка — типового птаха усіх причорноморських лиманів.

«Дуже лякливі птахи, коли є фактор неспокою, особливо, коли пролітають винищувачі, або гучно пролітають ракети, чи падають снаряди. Тоді дорослі вилітають з колонії гніздування, і в цей час на пташенят чи яйця можуть напасти жовтоногі мартини, або ворони. У цих пташенят є все, окрім часу стати на крило. Тут, на заповідних островах нацпарку, вони пізно загніздилися. Будемо сподіватися, що полетять і долетять до Африки», — вірить Іван Русєв.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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