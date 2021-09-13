На трёх пляжах Затоки купаться нельзя, на одесских — можно

Специалисты Минздрава проверили на соответствие санитарно-микробиологическим нормативам морскую воду у побережья Одесской области: на 3-х из 22 пляжей она опасна для морского водопользования.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» в Facebook.

«Для лабораторных исследований состояния морской воды в контрольных точках на 22 пляжах Одессы и области, имеющих официальный статус, было отобрано 27 проб морской воды на санитарно-химические показатели и 86 проб — на санитарно-микробиологические показатели. 3 пробы морской воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-микробиологическим показателям», — отметили в госучреждении Минздрава.

Отмечается, что морская вода в рекреационных зонах Затоки — «Центральный», «Солнечный» и «Лиманский» — опасна для купания.

По состоянию на 13 сентября температура морской воды в районе Одессы составляет 20°C. Противопоказаний для морских процедур на пляжах Одессы нет.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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