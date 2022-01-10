Безденежье: в Затоке в третий раз не прошли повторные выборы

Назначенные на 9 января 2022 года повторные выборы председателя и депутатов Каролино-Бугазского сельсовета, в состав которого входит курортный посёлок Затока, не состоялись из-за отсутствия бюджетного финансирования.

Об этом сообщил Укринформу председатель Каролино-Бугазской территориальной избирательной комиссии Алексей Байрак.

«Сельская территориальная избирательная комиссия признала повторными выборы председателя и депутатов Каролино-Бугазского сельсовета, назначенные на 9 января, несостоявшимися. Теризбирком не мог в течение декабря-января заключить договор с предприятием на изготовление избирательных бюллетеней», — сообщил Байрак.

Кстати. Из-за срыва повторных выборов 31 октября 2021 года по вине председателя и депутатов Каролино-Бугазского сельского совета, которые не проголосовали за выделение средств на изготовление избирательных бюллетеней, ЦИК назначила следующие повторные выборы на территории Затоки и Каролино-Бугаза 9 января 2022 года.

Местные выборы в октябре 2020 года ЦИК были признаны несостоявшимися из-за выявленных многочисленных нарушений со стороны участников избирательного процесса. С учётом этого Центральная избирательная комиссия 16 января 2021 года досрочно прекратила полномочия всего состава Каролино-Бугазской сельской ТИК и назначила на 7 февраля 2021 года повторные выборы.

Однако в результате бездействия Каролино-Бугазской сельской ТИК местные выборы 7 февраля тоже не состоялись. ЦИК рассмотрела жалобу о бездействии Каролино-Бугазской сельской территориальной избирательной комиссии, обратилась в профильный Комитет Верховной Рады по законодательному урегулированию проблемных вопросов и назначила на 31 октября 2021 года повторные местные выборы. Однако их сорвали председатель и депутатское большинство совета, отказавшись поддержать проект решения сельсовета на изготовление избирательных бюллетеней.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года Измаильская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего гражданина Российской Федерации, подозреваемого в подкупе избирателей в пользу кандидатов одной из политических сил с целью влияния на результаты выборов на территории посёлка Затока.

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