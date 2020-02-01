Правоохранители проводят обыски в поссовете Затоки

31 января правоохранители проводили санкционированные обыски у чиновников Затокского поселкового совета, которых подозревают в растрате многомиллионных средств, выделенных на строительство очистных сооружений.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

«Прокуроры Белгород-Днестровской местной прокуратуры совместно со следователями отдела полиции при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в области проводят обыски у должностных лиц Затокского поселкового совета в рамках уголовного производства относительно растраты бюджетных средств. В частности, правоохранители расследуют факты возможной растраты средств, выделенных на строительство очистных сооружений на территории посёлка», — говорится в сообщении.

Отмечается об изъятии документации и компьютерной техники. Следственные действия продолжаются.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по признакам ч.5 ст.191 (растрата или завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путём злоупотребления чиновниками служебным положением или организованной группой) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в августе 2018 года Госархстройинспекция и СБУ по поручению Офиса Президента Украины проверяли законность действий Затокского поселкового совета об утверждении детальных планов территорий.

В декабре 2019 года облпрокуратура вернула государству 2,5 гектара прибрежных земель Затоки стоимостью около 50 миллионов гривен которые были незаконно переданы под индивидуальное дачное строительство в пределах первой и второй полос побережья Чёрного моря.

Суд принял решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры, касающихся 48 земельных участков.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Одесской области