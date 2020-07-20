В Затоке ночью спасатели 3 часа тушили пожар на двух базах отдыха

Сегодняшней ночью в Затоке Белгород-Днестровского района Одесской области загорелись постройки на базах отдыха «Гранит» и «Атлантида».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

«20 июля в 3 часа. 50 мин. в пгт Затока на территории базы отдыха «Гранит» возник пожар в двух одноэтажных деревянных домах, административном здании, металлическом сооружении для хозяйственных нужд с распространением пожара на два двухэтажных деревянных дома, аптеку базы отдыха «Атлантида», — отмечается в сообщении.

В 6 утра пожар был ликвидирован на площади 500 квадратных метров.

По утверждению спасателей, жертв и пострадавших нет.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекалось 24 человека личного состава и 5 единиц техники ГСЧС.

Как сообщала Одесса News, 24-летнего жителя Арциза, который подозревается в поджоге жилого дома и заброшенной музыкальной школы, задержали сотрудники полиции 17 июля 2020 года.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области