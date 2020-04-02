В Одесской области пылает национальный парк

В Нижнеднестровском национальном парке в Одесской области на площади 9 гектаров горит сухой камыш.

Спасатели тушат очаги пожара, угрозы распространения огня на населённые пункты нет, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

«В Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании сухой водно-болотной растительности вблизи автодороги Одесса-Рени на территории Нижнеднестровского национального природного парка», — говорится в сообщении.



Отмечается, что из-за отсутствия подъездных путей к очагам возгорания спасатели проводят мониторинг ситуации и тушение огня на доступных участках местности. Площадь пожара составляет около 9 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

К ликвидации пожара привлечены 10 человек личного состава.

«Есть опасность, что в связи с неблагоприятной гидрометеорологической ситуацией, отсутствием осадков и маловодьем, не будет паводка. Вот тогда сухие поймы будут гореть всё лето!», — с тревогой сообщается на сайте Национального парка.

Как сообщала Одесса News, в январе-марте этого года в Одесской области пожары унесли жизни 29 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в городах Одесса, Арциз, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Рени, Южный, пгт Тарутино.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, ННПП