В Одессе горела квартира на десятом этаже одиннадцатиэтажного жилого дома

Вечером 29 июля в Пересыпском районе Одессы произошло возгорание в квартире на десятом этаже одиннадцатиэтажного жилого дома.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что пожар ликвидировали сами хозяева водой из вёдер на площади 7 м² ещё до прибытия подразделений ГСЧС.

«В результате пожара пострадала хозяйка 1983 года рождения, которая с ожогами нижних конечностей тела госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи в городскую клиническую больницу. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — говорится в сообщении.

По информации спасателей, всего 29 июля в Одесской области произошло 63 пожара, в том числе в Одессе — 7. На возгорание сухой растительности на общей площади 20 га пожарники выезжали 48 раз.

Одесса News информировала, что ночью 28 июля в Хаджибейском районе Одессы по улице Ефима Фисенко загорелась квартира на 3-м этаже 5-этажного дома.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy