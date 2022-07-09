В Одессе из окна пятого этажа выпал 4-летний мальчик

В Одессе спасли четырёхлетнего мальчика, выпавшего с пятого этажа дома по улице Героев Крут в Малиновском районе.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что спасатели своевременно оказали помощь выпавшему с пятого на парапет первого этажа мальчику.

«Прибыв на место происшествия, по стремянке спасатели спустили ребёнка 2018 года рождения и передали медикам. Сейчас состояние мальчика средней тяжести», — проинформировали спасатели.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года сотрудникам ГУ ГСЧСУ в Одесской области пришлось снимать тело выпавшей с 9-го этажа погибшей женщины с крыши магазина во дворе дома по улице Махачкалинской, 6, что в Суворовском районе Одессы.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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