Непогода: от света отключены 4 микрорайона в Одессе, 69 населённых пунктов в области

Из-за сложных погодных условий, по состоянию на 6 утра 28 января, в Одесской области отключены от электроснабжения 69 населённых пунктов и 4 жилых микрорайона в Одессе.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«В результате погодных условий от энергоснабжения отключено 69 населённых пунктов области и 4 микрорайона города Одесса. Всего 73. Для восстановительных работ привлечены: 94 бригады, 293 чел. и 105 ед. техн.», — говорится в сообщении.

27 января в 21:20 по улице Петрова,57 (Малиновский район Одессы) в результате падения дерева была разрушена труба теплоснабжения. Аварийной бригаде пришлось отключить около 1 тысячи абонентов от теплоснабжения.

Отмечается, что подразделения ГСЧС продолжают оказывать помощь людям, которые из-за резкого ухудшения погодных условий (гололёд, сильный снегопад, метели с порывами ветра) оказались в снежных сугробах на автомобильных дорогах.

Так, с 26 января спасатели 50 раз выезжали туда, где застрял автотранспорт: Одесса — 2, Килийский — 2, Любашевский — 3, Савранский — 1, Сиротский — 2, Березовский — 1, Белгород-Днестровский — 8, Измаильский — 2, Беляевский — 3, Великомихайловский, а также в Захаровский, Ивановский, Раздельнянский, Арцизский, Балтский, Болградский, Лиманский, Николаевский, Овидиопольский, Окнянский, Подольский, Тарутинский и Татарбунарский районы. Всего вытащено из сугробов 296 автомашин, из них: легковых — 215, грузовиков — 51, автобусов — 27, карет скорой медпомощи — 3. Оказана помощь 723 людям, из них 6 детям.

С 21:00 27 января службой автомобильных дорог введён запрет движения тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения, а на автомобильных дорогах М-15 Одесса-Рени (на Бухарест), М-16 Одесса-Кучурган (на Кишинёв) запрещается движение автотранспортных средств всех категорий.

Вообще по трассе Киев-Одесса в отстойниках находится около 700 грузовиков.

Спасателям пришлось в эти дни заняться распиловкой и уборкой поваленных деревьев с проезжей части и придомовых территорий. Таких выездов бригады ГСЧС осуществили 16: в Одессе (Приморский, Киевский, Малиновский р-ны), Южном, Черноморске и Килии.

Всего от ГСЧС во время непогоды привлекались 60 единиц техники и почти 240 спасателей.

Для заложников непогоды функционируют пункты обогрева: 2 стационарных — в здании амбулатории села Васильевка Беляевского района, и в гостинице по уд. Центральная,38 в Татарбунарах, 1 передвижной (ЗИЛ-131 КУНГ) с. Монаши Белгород-Днестровского района, а также на постах наблюдения: КАМАЗ и МАЗ (Любашевский р-н, трасса Киев-Одесса, клеверный мост, поворот на Кировоград-Платоново).

Спасатели просят воздержаться от поездок на большие расстояния собственным автотранспортом и автобусным сообщением. Водителям рекомендуется укомплектовать транспортные средства снежной лопатой, тросом, достаточным запасом горючего и иметь при себе термос с чаем, заряженный мобильный телефон, тёплые вещи.

Одесса News рассказывала детально о работе спасателей и коммунальных служб в Одесской области по оказанию помощи людям, попавшим в сложные погодные условия.

Фото: Одесса News/Александр Александров, ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod