Одесские спасатели оказывают помощь заложникам непогоды

Спасатели в Одесской области оказывают помощь водителям, которые стали заложниками непогоды.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, 27 января в 10:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Одессе по улице Самарской, 33, во время поворота забуксовал грузовой автомобиль «Volvo».

Отмечается, что ситуация требовала помощи спасателей. По прибытию на место вызова сотрудники Службы спасения с помощью троса вытащили грузовик на проезжую часть дороги.

Сегодня же днём поступило сообщение о том, что в Любашевском районе, на трассе Киев-Одесса, 197-м км, (перекресток трасс Одесса-Киев и Кировоград-Платоново) грузовой автомобиль «DAF» не может самостоятельно выехать на подъём. Спасатели с помощью буксировочного троса также помогли водителю продолжить движение.

По информации коммунальных служб Одессы на 9 часов утра на улицах, в парках и скверах города оказались поваленными 59 деревьев. При этом 15 из них упали на контактную сеть, что привело к 16 обрывам электросетей. На местах работают аварийные бригады «Одессаоблэнерго», «Инфоксводоканала» и «Одессагаза» по ликвидации обрывов сетей.



Как сообщала Одесса News, одесским коммунальщикам пришлось с 4-х часов утра 27 января вывести на городские дороги около ста машин снегоуборочной техники.

Фото: ГУ ГСЧС, «Одесса»

Видео:»Одесса»