Регистрация на ВНО начнётся в Украине с 1 февраля

С 1 февраля по 5 марта в Украине будет проходить регистрация на внешнее независимое оценивание.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

«Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 начнётся 1 февраля и продлится до 5 марта. Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО 2021 года, утверждённый приказом МОН от 30.09.2020 №1210», — говорится в сообщении.

До 30 апреля 2021 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по такому графику:

21 мая — химия,

24 мая — испанский, немецкий, французский языки,

25 мая — английский язык,

28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня — украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня — история Украины,

7 июня — физика,

10 июня — биология,

15 июня — география.

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по пяти учебным предметам.

Содержание сертификационных работ будет отвечать программам внешнего независимого оценивания, утверждённым приказами МОН от 26 июня 2018 года №696, от 20 декабря 2018 года №1426, от 4 декабря 2019 года №1513.

Как сообщала Одесса News. 19 января завершилась регистрация для участия в пробном ВНО. В 2021 году пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам состоится 10 апреля.