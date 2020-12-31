В Одесской области регистрация на пробное ВНО начнётся 5 января

Регистрация на пробное внешнее независимое оценивание качества знаний (ВНО) начнётся с 5 января 2021 года.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

«Регистрация для участия в пробном ВНО-2021 начнётся 5 января и продолжится до 19 января включительно. Каждый желающий сможет зарегистрироваться для участия в пробном ВНО на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования», — говорится в сообщении.

Также была определена стоимость проведения пробного ВНО. В зависимости от региона сдачи одного теста пробного ВНО будет колебаться в пределах от 195 грн до 255 грн. Такой разброс связан с особенностями организации пробного ВНО, в частности, со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестов и т.п., отметили в УЦОКО.

В Центре также сообщили, что повышение стоимости пробного ВНО в 2021 году обусловлено уменьшением ожидаемого количества тестов; кроме того, повышением оплаты труда работников I тарифного разряда.

«Да, из-за сложной ситуации с распространением СOVID-19 в 2021 году каждый участник/каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО, а следовательно, количество тестирований значительно уменьшится, вследствие чего единица услуги станет существенно дороже. Также должны заметить, что пока оплата труда лиц, привлечённых к проведению пробного ВНО, не высока, однако количество таких работников значительно, и каждый из них работает не менее пяти часов «, — пояснили в УЦОКО.

Как сообщала Одесса News, основная сессия ВНО в 2021 году продолжится с 21 мая по 16 июля. Регистрация на ВНО начнётся с 1 февраля. Также Министерство образование и науки рассматривает четыре сценария проведения ВНО в следующем году, модель проведения ВНО будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Тестирование по всем предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года.

Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте УЦОКО, будут опубликованы на их информационных страницах 16 апреля.

В то же время в МОН отметили, что участники пробного ВНО-2021 смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальный сервис для определения результатов.