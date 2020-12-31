С мнением одесситов приходится считаться: застройщик передумал снос старой типографии

Одесский застройщик передумал уничтожать фасады старинной типографии Ефима Фесенко и Ришельевского театра (кинотеатр имени Короленко) возле Арабского культурного центра и предложил новое видение проекта строительства шестиэтажного жилого дома на их месте.

Как сообщает Думская, застройщик предоставил материалы на запрос депутатов архитектурной комиссии Одесского горсовета.

«Судя по изображениям, говорится в сообщении, фасады двух бывших памятников архитектуры частично восстановят. При этом здания подрастут на несколько этажей.

Вероятно, масштабные протестное акции общественности Одессы повлияли на застройщика — компанию «Одеса-Сіті», которой принадлежит недвижимость по адресу Ришельевская, 47, 49, Большая Арнаутская, 40 и которая арендует там земельный участок, получив в ГАСКе разрешение на работы в начале декабря.

Как сообщала Одесса News, альтернативное проектное решение в виде шестиэтажной «стекляшки» ранее обнародовал начальник муниципального управления ГАСК Александр Авдеев, т.е. первоначально фасады планировали уничтожить.

Проектом предусмотрено строительство ЖК на 66 квартир (в основном, однокомнатных). Общая площадь будущего здания составит 11087,8 кв. м. По словам Авдеева, в доме будет ещё два подземных этажа (в разрешительной документации упоминается подземный паркинг).

Сейчас по указанному адресу находится неиспользуемое старинное здание, которое ещё до недавнего времени считалось памятником архитектуры. Трёхэтажный дом построили в 1841 году, а в 1891 реконструировали под типографию Ефима Фесенко. В 2008-м, по инициативе тогдашней начальницы облуправления охраны культурного наследия Натальи Штербуль, объект утратил охранный статус, как и расположенный по соседству Ришельевский театр (кинотеатр имени Короленко). Рядом с будущей стройкой находится еще один памятник архитектуры — дом Нолле 1901 года постройки.

Учредителем «Одеса-Сіті» выступает офшорная компания «УППА ФАЙНЕНС ЛТД», которой управляют Вадим Шульман из Израиля и житель Одессы Александр Друмов. Директор — Евгений Суворов. Фирма входит в состав группы «Рост», которую связывают с мэром Геннадием Трухановым.

Фото: Думская, Пушкинская