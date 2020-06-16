В Одессе продолжается реставрация зданий исторической части города

В Одессе продолжается реставрация и ремонт фасадов и крыш зданий-памятников, расположенных в историческом центре города.

Работы проводятся в рамках Городской комплексной программы сохранения и развития исторического центра города Одессы на 2019-2021 годы, сообщает официальный сайт города.

Так, на завершающей стадии находятся ремонтно-реставрационные работы на зданиях по улицам Гоголя 5, 7, 9; Ланжероновской, 19, 24-а; Ришельевской, 16, 38; Пушкинской, 78.

Кроме того, продолжаются работы по реставрации дома Либмана по ул. Преображенской, 23, а также домов по ул. Еврейской, 12, 14; ул. Ланжероновской, 21; ул. Пушкинской, 8, 16; ул. Спиридоновской, 10.

Отмечается, что в ходе проведения реставрации на всех объектах выполняются работы по замене кровельного покрытия, усилению и замене части стропильной системы, её обработке огнезащитными материалами и установке молниезащиты домов. Также параллельно проводятся ремонтно-реставрационные работы на фасадах зданий с обновлением лепного декора и устройством ночной подсветки.

Работы находятся на различных стадиях выполнения, завершить их запланировано до конца текущего года.

Также разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ ещё на 15 зданиях исторического центра.

Одесса News рассказывала о реставрации дома Крамарёва, который находится на пересечении улиц Дерибасовской и Вице-Адмирала Жукова, в котором с 1982 года размещается паб «Гамбринус».

Фото: «Одесса»