Деволановский спуск в Одессе будет отремонтирован

В Одессе планируется провести капитальный ремонт Деволановского спуска.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что соответствующий тендер был объявлен городским управлением капитального строительства 12 июня в системе публичных закупок ProZorro.

Победителю торгов необходимо будет обновить ливневую и хозбытовую канализацию, а также канализационные и водопроводные колодцы, выполнить замену сетей водо- и газопровода, подземных сетей связи и электроснабжения, сетей наружного освещения.

«В рамках капремонта частично разрушенное покрытие проезжей части улицы должно быть разобрано и заменено на новое. Также согласно тендерной документации победитель торгов должен будет отремонтировать тротуары, нанести дорожную разметку и установить новые дорожные знаки на Деволановском спуске», — говорится в сообщении.

Участники торгов могут подавать тендерные предложения до 14 июля, проведение торгов назначено на 19 августа.

Видеокомментарий начальника управления капитального строительства Одесского городского совета Бориса Панова



Как сообщала Одесса News, в Одессе начались работы по масштабному капремонту улицы Новощепной ряд.

Фото и видео: «Одесса»