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Кого в Одессе 17-18 июня оставят без воды

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В связи с необходимостью проведения в Одессе аварийных ремонтных работ по замене запорного устройства диаметром 1000 мм некоторым потребителям области будет временно прекращено водоснабжение.

Об этом проинформировал филиал «Инфоксводоканал».

Сообщается, что с 00:30 17 июня до 10:00 18 июня будет прекращена подача воды потребителям по таким адресам:

  • с. Визирка,
  • порт «Южный»,
  • с. Сычавка,
  • терминал «ТИС»,
  • с. Новые Беляры,
  • терминал «Дельта-Вильмар»,
  • с. Булдынка.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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