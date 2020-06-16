Кого в Одессе 17-18 июня оставят без воды

В связи с необходимостью проведения в Одессе аварийных ремонтных работ по замене запорного устройства диаметром 1000 мм некоторым потребителям области будет временно прекращено водоснабжение.
Об этом проинформировал филиал «Инфоксводоканал».
Сообщается, что с 00:30 17 июня до 10:00 18 июня будет прекращена подача воды потребителям по таким адресам:
- с. Визирка,
- порт «Южный»,
- с. Сычавка,
- терминал «ТИС»,
- с. Новые Беляры,
- терминал «Дельта-Вильмар»,
- с. Булдынка.
Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).