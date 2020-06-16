Кого в Одессе 17-18 июня оставят без воды

В связи с необходимостью проведения в Одессе аварийных ремонтных работ по замене запорного устройства диаметром 1000 мм некоторым потребителям области будет временно прекращено водоснабжение.

Об этом проинформировал филиал «Инфоксводоканал».

Сообщается, что с 00:30 17 июня до 10:00 18 июня будет прекращена подача воды потребителям по таким адресам:

с. Визирка,

порт «Южный»,

с. Сычавка,

терминал «ТИС»,

с. Новые Беляры,

терминал «Дельта-Вильмар»,

с. Булдынка.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).