В Одессе стартовал сезон спортивной навигации

В Одессе, на внешнем рейде Черноморского яхт-клуба (пляж «Отрада», траверсы 7-9), состоялись соревнования «Открытие сезона навигации» по парусному спорту в классах: «Оптимист», «Кадет», «Лазер Радиал», «Лазер-4.7», «420».
Как сообщает официальный сайт города, в соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из Одессы.
Победителями соревнований в классах стали:
- «Оптимист» (Дмитрий Свищев – 1 место (юноши); Владимир Канцуров – 1 место (младшая возрастная группа); Арина Быкова – 1 место (девушки).
- «Лазер-4.7» ( Михаил Золотарёв – 1 место (юноши); Лидия Златова – 1 место (девушки).
- «Лазер Радиал» (Андрей Вердиш – 1 место (юноши).
- «Кадет» (Константин Мясников и Кирилл Соловьёв – 1 место (экипаж).
- «420» (Анастасия Масленникова и Богдан Оксанич – 1 место (экипаж).
Все призёры награждены грамотами и медалями.
Как сообщала Одесса News, сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ под руководством прославленного олимпийского чемпиона, одессита Юрия Чебана проводит тренировки на гребной базе ФСК «Химик» в Южном.
Фото: «Одесса»