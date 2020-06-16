В Одессе стартовал сезон спортивной навигации

В Одессе, на внешнем рейде Черноморского яхт-клуба (пляж «Отрада», траверсы 7-9), состоялись соревнования «Открытие сезона навигации» по парусному спорту в классах: «Оптимист», «Кадет», «Лазер Радиал», «Лазер-4.7», «420».

Как сообщает официальный сайт города, в соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из Одессы.

Победителями соревнований в классах стали:

«Оптимист» (Дмитрий Свищев – 1 место (юноши); Владимир Канцуров – 1 место (младшая возрастная группа); Арина Быкова – 1 место (девушки).

«Лазер-4.7» ( Михаил Золотарёв – 1 место (юноши); Лидия Златова – 1 место (девушки).

«Лазер Радиал» (Андрей Вердиш – 1 место (юноши).

«Кадет» (Константин Мясников и Кирилл Соловьёв – 1 место (экипаж).

«420» (Анастасия Масленникова и Богдан Оксанич – 1 место (экипаж).

Все призёры награждены грамотами и медалями.

Как сообщала Одесса News, сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ под руководством прославленного олимпийского чемпиона, одессита Юрия Чебана проводит тренировки на гребной базе ФСК «Химик» в Южном.

Фото: «Одесса»