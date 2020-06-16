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  3. 17 июня состоится всеобщая для одесситов проверка слуха

17 июня состоится всеобщая для одесситов проверка слуха

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В соответствии с региональным планом основных мероприятий гражданской защиты на 2020 год в Одессе будет проведена комплексная проверка территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей.

Время запуска электросирен в Одессе – 17 июня с 14:00 до 14:30.

Электросирены будут включаться поочерёдно в каждом районе города.

Информация предоставлена с целью предотвращения возможных недоразумений среди населения при звучании электросирен, — сообщает официальный сайт города.

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