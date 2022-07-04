Домашняя сирена сделает безопасной вашу жизнь и сохранит имущество

Время сейчас нестабильное. Этим пытаются воспользоваться нечестные люди, мародёры.

Обезопасить вашу жизнь и сохранить имущество поможет комнатная охранная сирена, которая при срабатывании предупредит об опасности или, во всяком случае, отпугнёт правонарушителей.

Принцип работы домашней сирены прост: она оповестит о срабатывании датчика с помощью звукового сигнала. Уровень громкости и продолжительность звучания настраивается в мобильном приложении.

Установка и монтаж также не сложны: система домашней сирены готова к работе сразу после извлечения из упаковки. В ней есть две батареи CR123A, 3 В, поэтому устройство не нуждается разборке. Подключается к хабу в один клик в мобильном приложении. Монтируется за несколько минут на крепление SmartBracket.

Уровень громкости звука в сирене настраиваемый — от 81 до 105 дБ на дистанции 1 м. Также можно настроить и время звучания сирены – от 3 до 180 секунд. Сигнал попвестит в мобильном приложении уже через 0,15 секунд.

Размеры сирены крошечные — 75 × 76 × 27 мм, а вес всего 97 г.

Гарантия при сроке службы в 10 лет высокая – домашнюю сирену можно обменять и ремонтировать в течение 24 месяцев с даты продажи.

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Какие бывают домашние охранники

Среди рекомендуемых товаров — беспроводной дымо-тепловой датчик с сиреной, беспроводной датчик движения и разбития стекла с иммунитетом к животным, также беспроводной датчик раннего обнаружения затопления.

Все они, а также проводные, можно установить как внутри помещения, так и на улице. Сирены можно приобрести также и по типу сигнала: звуковые (пульсирующие и непрерывные) или светозвуковые (комбинированные).

Главная особенность беспроводной сирены в том, что она не нуждается в прокладке кабеля; дальность действия — до 100 м (как правило, не требуется дополнительная установка усилителя); сила издаваемого сигнала — 100-120 дБ. Проводная сирена требует прокладки кабеля; издаёт звук силой до 110 дБ; компактна, не портит интерьер помещения.

Возможность выбора цвета устройства — также не последний момент при выборе охранных устройств, особенно для тех, кто заботится о гармоничном виде своего жилья.

Установкой домашнего сторожа лучше не пренебрегать, так как именно сирена оповестит и самих пользователей и проинформирует звуковым сигналом соседей.