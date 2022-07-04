Остров Змеиный официально вернули под юрисдикцию Украины

Остров Змеиный официально возвращён под юрисдикцию Украины.

Такой новостью поделилась начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.

«Флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена, и сейчас вновь территория возвращена под юрисдикцию Украины», — сообщила она.

По словам Натальи Гуменюк, враг сейчас не имеет успехов в наземном продвижении. Поэтому прибегает к обычному способу авиа- и ракетных ударов.

«Продвигаются наши войска специальным способом – медленно, но уверенно, как мы и говорили, в рамках военной операции, сохраняя тишину. То, что мы освобождаем, мы сначала закрепляем, а потом провозглашаем. На суше враг не имеет успехов продвижения, поэтому использует сейчас тактику авиационных и ракетных ударов. Сегодня на рассвете вновь был удар ракетами по Нововоронцовке и по ещё нескольким громадам на севере Херсонщины», — рассказала Гуменюк.

Она добавила, что информации о жертвах нет. Но поскольку обстрел был рассеянный, данные уточняют.

Как сообщала Одесса News, подразделения ВСУ завершили военную операцию по зачистке острова Змеиный от техники и вооружения российских захватчиков, сбежавших во временно оккупированный Крым.

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