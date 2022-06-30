Минобороны РФ заявило, что вывод их гарнизона с о.Змеиный — шаг доброй воли

Минобороны России заявило, что выводит гарнизон с украинского острова Змеиный в Чёрном море.

Об этом сообщил 30 июня телеканал «Звезда», принадлежащий российскому минобороны.

В сообщении канала говорится, что ВС РФ «завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон в качестве шага доброй воли».

Однако российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование «Юг» ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает успешную операцию по освобождению острова Змеиный от оккупантов большой победой Украины, которая ослабила возможности российского флота в этой части Чёрного моря.

Об этом Денисенко сказал 30 июня в эфире телемарафона «Единые новости», его цитирует агентство «РБК-Украина«.

По словам Денисенко, россияне после потери крейсера «Москва» рассчитывали, что сделают из острова «такой себе авианосец», на котором поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Чёрного моря.

«Мы их выбили, и то, что в течение последних нескольких дней росСМИ реально разносили разные глупости, означает одно: это огромная победа ВСУ», – убеждён он.

Представитель МВД отметил, что Украина нивелировала весь Черноморский флот РФ в этой части акватории Чёрного моря, практически при этом не имея своего.

«Теперь россияне ничего не могут сделать в акватории, кроме, к сожалению, обстрелов украинских городов ракетами «Калибр» со своих кораблей. Но с точки зрения высадки десанта они несостоятельны в этой части моря», – отметил Денисенко.

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