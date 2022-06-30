Сирия признала независимость «ЛНР» и «ДНР», Украина прервала с нею отношения

Сирия признала «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Об этом 29 июня сообщило сирийское государственное новостное агентство Sana со ссылкой на министерство иностранных дел Сирии, пишет издание ГОРДОН.

В сирийском МИД утверждают, что приняли такое решение, «опираясь на общую волю и желание наладить отношения во всех сферах» с террористическими организациями на востоке Украины.

Решение Сирии прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия всё же выдавила из Сирии сообщение о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств. Это ничтожная история. И в таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, станет ещё больше», – подчеркнул глава государства.

Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Сирийской Арабской Республикой в ответ на решение последней признать «независимость» временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Сообщение опубликовано на сайте МИД.

«МИД Украины решительно осуждает решение Сирийской Арабской Республики признать т.н. независимость временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях… В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в соответствии со статьёй 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», – говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Киев рассматривает решение Сирии как «недружественный акт в отношении Украины, посягательство на её суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права».

«Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектность российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле», – отметили в МИД Украины.

Помимо разрыва отношений, украинская сторона начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

«Наша позиция чёткая: мы максимально жёстко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте», – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщала Одесса News, Сирия, Беларусь, Эритрея и Северная Корея голосовали в Генеральной Ассамблее ООН против резолюции, осуждающую российское вторжение в Украину.

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