Порошенко написал открытое письмо Зеленскому: Пустите меня в Европу

Народный депутат, экс-президент Украины Пётр Порошенко обратился с открытым письмом к Главе государства Владимиру Зеленскому и выразил надежду, что ему не будут препятствовать в выезде в Роттердам.

Текст письма опубликован на страничке Порошенко в Facebook.

Порошенко отметил, что обращается в Зеленскому, направляясь из Киева на Конгресс и Саммит Европейской народной партии – самой влиятельной политической семьи в Европе, членами которой является руководство структур Евросоюза и многих государств-членов.

По словам лидера «Европейской солидарности», именно там будут формироваться решения о перспективах усиления санкционного режима против России, механизме послевоенного восстановления Украины, возможности предоставления статуса кандидата на членство в Евросоюзе на заседании Европейского Совета в конце июня.

Как отметил Порошенко, у него есть соответствующее официальное приглашение от президента Европейской народной партии, а также оформленная командировка, подписанная Председателем Верховной Рады Украины.

Кроме того, запланированы его выступления на Конгрессе и Саммите ЕНП, ряд встреч с руководителями ЕС, государств и правительств стран, лидерами европейских партий.

«После того, как совершенно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я собирался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам», – подчеркнул экс-президент.

По его убеждению, на фоне внешней угрозы «чрезвычайно важно сохранять единство и скоординированность наших усилий, избегать любых внутренних распрей и совместно работать на всех возможных международных площадках, особенно таких весомых, как Европейская народная партия».

Как акцентировал Порошенко, главный сигнал, с которым он направляется в Роттердам, – предоставить Украине статус страны-кандидата на членство в ЕС уже в июне, что символично совпадает с пятилетием введения безвизового режима.

«Второй сигнал – это поддержать Украину в отпоре путинской агрессии и восстановлении территориальной целостности. Это – наша общая война и поэтому дайте Украине больше оружия, а рашистам – больше санкций! Третий сигнал – это предоставление нашему государству достаточной финансовой помощи во время войны и одобрение «Плана Маршалла 2.0» для послевоенного восстановления, — отметил Порошенко.

«При такой ясности в целях и мессиджах, в чьих интересах останавливать меня на границе?» — спросил он.

Кстати. 27 мая Порошенко поздно вечером прибыл в пункт пересечения государственной границы на Львовщине. В его команде сообщили, что нардеп уезжает в командировку – на Парламентскую ассамблею НАТО. Его не пропустили в первый раз. Основанием отказа пограничники назвали «проблему с подтверждением действительности разрешительного документа» — не считывался QR-код.

На следующий день Порошенко второй раз отказали в пересечении государственной границы Украины с Польшей. По словам его окружения, якобы из-за отсутствия всех необходимых документов.

Как сообщает Украинская правда, Порошенко и его сопровождению 30 мая позволили выехать из страны.

Одесса News информировала, что адвокат Петра Порошенко Игорь Головань 23 мая сообщил, что заявления нардепа от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука о Порошенко, обнародованные Службой безопасности Украины, не соответствуют действительности.

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