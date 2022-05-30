Мэр Одессы встретился с основателем World Central Kitchen: о чём говорили

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с основателем World Central Kitchen (WCK) г-ом Хосе Андресом. (WCK) г-ом Хосе Андресом.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета, WCK — некоммерческая неправительственная организация, занимающаяся обеспечением питания после стихийных бедствий.

По словам Одесского городского головы, совместная работа городской власти и WCK уже показала свою эффективность, ведь сегодня главный приоритет — помощь людям.

«Наша задача — поделиться своим опытом. Организация питания людей — это сложно и в мирное время, а когда случается чрезвычайная ситуация — это вдвойне тяжело. Поэтому мы здесь, чтобы сказать: организация питания — это не проблема», — сказал г-н Хосе Андрес.

WCK сотрудничает с Одессой с 14 марта. По состоянию на 28 мая городом получено 23 вагона и 12 грузовиков разнообразной консервированной пищи и продуктов длительного хранения.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года мэр Одессы Геннадий Труханов провёл встречу с Генеральным директором World Central Kitchen Ink. г-ном Натаном Муком.

Видео: «Одесса»

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