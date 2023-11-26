В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Балинский, светлая память

На фронте погиб защитник Александр Балинский из посёлка Великая Михайловка в Одесской области.

Об этом сообщала пресс-служба Великомихайловской ОТГ в Facebook.

Воину было 44 года.

С Александром Балинским попрощались 12 сентября в его родном посёлке.

Одесса News информировала о гибели на фронте под Бахмутом 12 сентября 2023 года 30-летнего одессита, бойца третьей отдельной штурмовой бригады с позывным «Фарш» Александра Свища.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Великомихайловская ОТГ/Facebook

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