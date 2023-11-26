В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Балинский, светлая память

На фронте погиб защитник Александр Балинский из посёлка Великая Михайловка в Одесской области.
Об этом сообщала пресс-служба Великомихайловской ОТГ в Facebook.
Воину было 44 года.
С Александром Балинским попрощались 12 сентября в его родном посёлке.
Одесса News информировала о гибели на фронте под Бахмутом 12 сентября 2023 года 30-летнего одессита, бойца третьей отдельной штурмовой бригады с позывным «Фарш» Александра Свища.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Великомихайловская ОТГ/Facebook
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy