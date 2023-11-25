В бою за Украину погиб одессит Александр Свищ, светлая ему память

На фронте под Бахмутом 12 сентября погиб 30-летний боец третьей отдельной штурмовой бригады из Одессы с позывным «Фарш» Александр Свищ, взявший в руки оружие после полномасштабного вражеского вторжения.

О гибели воина сообщили близкие и побратимы.

«Фарш» известен благодаря интервью, опубликованному пресс-службой 3-й ОШБр в июле. В нём он рассказал, что «реально не боится смерти» и до участия в боевых действиях не мог спать из-за желания «рубиться».

После завершения войны «Фарш» планировал продолжать воевать на востоке, ведь «после этого супердвижа будет скучно сидеть дома». «Я работал телохранителем, если останусь целым (в идеале, конечно, надо выжить), то буду телохранителем. А второй вариант, который мне нравится больше, это найти ЧВК для участия в каких-то гражданских конфликтах, войнах где-то в восточных странах – Сирия, Ливия, Ирак, Африка, Афганистан», – говорил боец.

Также он описал свой идеальный отпуск, который должен был проходить на фронте. «Фарш» мечтал получить бронетранспортёр MaxxPro с пулемётом Minigun и «срезать под корень» российскую посадку.

У погибшего остались маленькая дочь, жена и родители.

Александр воевал на Киевском, Херсонском, Запорожском направлениях. В 3-й бригаде его называли «королём штурмов».

«На фото, которое сделала подруга Яра, «Фарш» выглядит как Бог войны. Он таким и был. Поэтому, когда говорят, что эта война коснется всех, это правда. Титаны, какими бы они не казались вечными в своей силе, тоже гибнут. На их место должны приходить другие. Честь», – написала украинская защитница Марина Мирзаева.

На своей странице в соцсетях Александр писал: «Пусть лучше узнают, что я погиб, чем что я сдался».

Одесса News сообщала о гибели 12 сентября 2023 года во время боевого дежурства водителя зенитного взвода четвёртой радиолокационной роты в/ч А0416, солдата ВСУ, жителя Южного Одесской области Сергея Карпунина.

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Фото: Марина Мирзаева, Юрий Любчак/Facebook

Видео: 3 ОШБр

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