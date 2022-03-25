30-й день войны: украинские военные уничтожают врага на земле, в воздухе и на море

Идут тридцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Как информирует Генштаб ВСУ, противнику не удалось добиться основных целей широкомасштабной войны – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

«Частично враг добился успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и частью Донецкой области», — говорится в сводке Генштаба.

Отмечается, что оккупанты продолжают меры по пополнению потерь своих войск путём формирования и отправления в Беларусь сводных подразделений из состава 37-й омсбр (Кяхта), 5-й отбр (Улан-Удэ) 36-й армии, 38-й омсбр (Екатеринославка) 35-й армии, 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота вооруженных сил РФ.

На Волынском направлении противник активных действий не производил. Вероятность привлечения вооружённых сил Беларуси к агрессии против Украины оценивается как высокая.

На Полесье противник наступательных действий не производил. Сосредотачивает усилия на обстрелах позиций ВС Украины в районах населённых пунктов Новая Буда, Наливайковка, Озерщина. Совершает перемещение подразделений, логистическое обеспечение, пытается закрепиться на захваченных рубежах. В районе Чернобыля развёрнут тыловой район (полевой лагерь) группировки войск Восточного военного округа.

На Сиверском направлении оккупационные войска продолжают удерживать ранее захваченные рубежи, пытаются нарастить группировку и блокировать Чернигов. Не прекращают обстрелы инфраструктуры города. Продолжается воздушная разведка с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Продвижение в направлении Броваров успеха не дало, захватчики сразу были остановлены, перешли к обороне и пытаются закрепиться на занятых позициях.

На Слобожанском направлении враг пытается удержать позиции на подступах к Сумам и Харькову, восстанавливает потери в технике и живой силе. Не прекращает использовать авиацию и артиллерию для уничтожения жилых кварталов городов.

В районе города Изюм противник предпринял попытку прорыва обороны наших войск с юга, в районе Каменки, остановлен в районе Тихоцкого. Идёт уничтожение вклинившегося врага.

На Донецком направлении противник продолжает восстановление потерь, перегруппировку подразделений с одновременным применением огня артиллерии и авиации по инфраструктуре мирных городов. Не отказывается от плана выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Таврическом направлении, на временно занятых территориях продолжаются мероприятия по подготовке к установлению оккупационных властей, в частности силами подразделений росгвардии. Проведены мероприятия по изоляции железнодорожной станции Херсон.

Противник наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Зафиксирован проход по Керченскому проливу в северном направлении малого тральщика “Валентин Пикуль”, ракетного катера “Набережные Челны” и двух десантных катеров.

«Группировка Сил обороны продолжает оборонную операцию, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва противника, защищает государственную границу Украины, уничтожает врага на земле, в воздухе и на море», — резюмируется в сводке Генштаба.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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