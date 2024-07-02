СБУ заявила об обезвреживании агентурной группы ФСБ в Одессе

Служба безопасности Украины заявила 2 июля о нейтрализации действующей в Одессе агентурной группы российской ФСБ. По данным следствия, в группу входили двое военных и их сообщница.

По заданию российской спецслужбы фигуранты разведывали локации систем ПВО, обороняющих Одессу, рассказали в СБУ.

Чтобы установить соответствующие координаты, агенты систематически объезжали областной центр и его близлежащие территории. В случае обнаружения нужных оккупантам объектов скрыто фотографировали их и обозначали соответствующие геолокации на Google-картах.

Ещё одной задачей группы, по данным следствия, была замаскированная установка беспроводных магнитных камер на территории морского порта Одессы. Для конспирации вражеские агенты использовали услуги такси, а их сообщница маскировала внешность, постоянно меняя парики, говорится в сообщении.

Двое мужчин были задержаны, когда фотографировали военный объект. Женщина была задержана в собственном доме после того, как сделала доразведку вблизи потенциальной цели, отметили в СБУ.

В ходе обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, которыми они пользовались исключительно для коммуникации с ФСБ, говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая организованной группой в условиях военного положения). В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. В случае доказательства вины в суде им грозит пожизненное заключение.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года двум жителям Одессы сообщено о подозрении по факту совершения террористического акта (поджога автомобиля ВСУ) по предварительному сговору группой лиц.

Фото: СБУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy