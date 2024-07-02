Олег Кипер встретился сразу с тремя важными зарубежными делегациями

Председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с Послом Швейцарии в Украине Феликсом Бауманном, Послом Австрии в Украине Арадом Бенкьо и Представительницей УВКБ ООН в Украине Каролиной Линдхольм Биллинг, находящихся с визитами в Одессе.
Об этом сообщил в Telegram Олег Кипер.
Отмечается, что был обсуждён ряд вопросов о помощи внутренне перемещённым лицам и ситуации с энергетикой в регионе.
«Предложили охватить больше учебных заведений в рамках проекта строительства школьных укрытий Одесской области DECIDE. Также попросили помощи в организации поездки детей ВПЛ в Швейцарию и Австрию при поддержке УВКБ ООН для оздоровления», — написал глава ООГА.
Олег Кипер поблагодарил гостей «за всестороннюю поддержку и помощь».
Одесса News информировала о посещении Одессы в июне 2024 года делегации Посольства Азербайджанской Республики в Украине во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сеймуром Мардалиевым.
Фото: ООГА/Telegram
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