Олег Кипер встретился сразу с тремя важными зарубежными делегациями

Председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с Послом Швейцарии в Украине Феликсом Бауманном, Послом Австрии в Украине Арадом Бенкьо и Представительницей УВКБ ООН в Украине Каролиной Линдхольм Биллинг, находящихся с визитами в Одессе.

Об этом сообщил в Telegram Олег Кипер.

Отмечается, что был обсуждён ряд вопросов о помощи внутренне перемещённым лицам и ситуации с энергетикой в ​​регионе.

«Предложили охватить больше учебных заведений в рамках проекта строительства школьных укрытий Одесской области DECIDE. Также попросили помощи в организации поездки детей ВПЛ в Швейцарию и Австрию при поддержке УВКБ ООН для оздоровления», — написал глава ООГА.

Олег Кипер поблагодарил гостей «за всестороннюю поддержку и помощь».

Одесса News информировала о посещении Одессы в июне 2024 года делегации Посольства Азербайджанской Республики в Украине во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сеймуром Мардалиевым.

Фото: ООГА/Telegram

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