В результате ночного обстрела Одесского района ранен 5-месячный ребёнок

В Одесской области в результате обстрела в ночь на 19 июля ранен 5-месячный ребёнок.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

«В ночь на 19 июля в результате ракетных обстрелов врагом Одесского района Одесской области получили ранения шесть человек, среди которых 5 месячный ребенок. Также во время фиксации преступлений, совершенных в Запорожской области, стало известно о ранении девяти детей от 4 до 16 лет в результате обстрелов гражданских объектов оккупантами», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, за сутки число погибших детей за сутки не изменилось — 353.

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