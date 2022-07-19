Умерла Руслана Писанка

Ночью 19 июля в Германии скончалась 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка.

Об этом сообщается на сайте ТСН.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Писанка переехала в Германию. Немецкие врачи диагностировали у неё тяжёлую болезнь. Ведущая скрывала свой диагноз, говорится в публикации.

Руслана Писанка родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актёрскую работу в фильме «Москаль-чародей», обладательница ордена Святого Владимира. Была ведущей телеканала «1+1».

Писанка замужем за бизнесменом Игорем Исаковым, с которым познакомилась в 2009 году на сайте знакомств. Детей у актрисы нет. Сын Исакова от предыдущих отношений проживает в Черкассах.

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