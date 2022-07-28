В Одесском музее западного и восточного искусства покажут короткометражки

В Одесском музее западного и восточного искусства пройдёт очередная серия кинопоказов короткометражных фильмов украинских авторов.
В этот раз 30 июля покажут что-то провокационное, необычное и чрезвычайное. Это хорроры, мистика, триллеры и даже трэш.
Наша жизнь стала настолько ужасающей, что фильмы ужасов это уже повод для релакса. Особенно, если фильмы саркастичны, метафоричны, где зло не такое и настоящее, эфемерное, сугубо кинематографическое.
Почти все фильмы – это чёрный юмор, но не бывает сказок без прототипов.
В программе:
- «Паляница» – режиссёр Роман Сидоренко
- «Доверяйте профессионалам» — режиссёр Иван Шоха
- «Barber» — режиссёр Сергей Пудич
- «Ужас, какое счастье!» – режиссёры Елена Кутинова, Артур Садовников
- «Край разваленного трамплина» — режиссёр Татьяна Нагирняк
- «Свинья» — режиссёр Сергей Коняхин.
Начало в 18:00.
Стоимость билетов 100 грн.
Адрес: ул. Греческая, 16 (Ragtime2.0 безопасная музейная локация, вход через музейные ворота).
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