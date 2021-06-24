Одесса приглашает на традиционный велопробег «VELO-FAMILY»

4 июля присоединяйтесь к традиционному велопробегу «VELO-FAMILY».
Мероприятие пройдёт в рамках празднования памяти святых Петра и Феврони.
Старт в 16:30
1-я колонна: от храма иконы Божией Матери «Споручница грешных» (ул.Семёна Палия, 103а).
2-я колонна: от храма святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Академика Королёва, 43в) Колонны направятся к Спасо-Преображенскому кафедральному собору (Соборная площадь, 3).
От Спасо-Преображенского кафедрального собора обе колонны велосипедистов направятся в Парк Победы, где продолжится празднование молодёжными посиделками.
В программе мероприятия живая музыка, мастер-классы и конкурсы для все семьи.
Приходите к 18.00.
Телефон для справок: 0979760160.
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