Одесса приглашает на традиционный велопробег «VELO-FAMILY»

4 июля присоединяйтесь к традиционному велопробегу «VELO-FAMILY».

Мероприятие пройдёт в рамках празднования памяти святых Петра и Феврони.

Старт в 16:30

1-я колонна: от храма иконы Божией Матери «Споручница грешных» (ул.Семёна Палия, 103а).

2-я колонна: от храма святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Академика Королёва, 43в) Колонны направятся к Спасо-Преображенскому кафедральному собору (Соборная площадь, 3).

От Спасо-Преображенского кафедрального собора обе колонны велосипедистов направятся в Парк Победы, где продолжится празднование молодёжными посиделками.

В программе мероприятия живая музыка, мастер-классы и конкурсы для все семьи.

Приходите к 18.00.

Телефон для справок: 0979760160.

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