Правительство определилось с выходными днями в январе 2021 года

Стал известен список нерабочих дней на новогодние праздники и выходные дни в январе.

Так, первыми выходными днями нового, 2021 года, будут первые 3 дня нового года — 1,2 и 3 января.

Православное Рождество в четверг, 7 января, тоже будет выходным. При этом в среду, 6 января, рабочий день будет сокращён на час.

Чтобы продлить выходные, правительство рекомендует работодателям перенести рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом, будет 4 выходных подряд: с 7 по 10 января.

Кстати, в Украине 31 декабря будет рабочим днём, однако сокращённым на час. Выходной придётся на католическое Рождество в пятницу, 25 декабря.