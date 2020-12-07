Из зала суда: освобождены нападавшие на одесского автомайдановца Устименко

Коллегия судей Приморского райсуда Одессы 7 декабря переквалифицировала нападение двух злоумышленников на лидера одесской организации «Автомайдан» Виталия Устименко с покушения на убийство в хулиганство.

Они осуждены на четыре года заключения, в том числе два года в виде условного наказания с испытательным сроком, — таково решение судьи Кичмаренко.

«Суд признал подсудимых Станислава Руденко и Юрия Гаврилюка виновными в совершении преступления против гражданина Виталия Устименко, квалифицировав их действия как хулиганское нападение, согласно ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Также коллегия судей признала виновным подсудимого Руденко в хранении боеприпасов», — отметил Кичмаренко.

Коллегия судей приняла во внимание то, что подсудимые Руденко и Гаврилюк участвовали в боях в составе АТО на Светлодарской дуге, и вынесла приговор — присудить каждому из них наказание в виде четырёх лет заключения, в том числе два года в виде условного наказания с испытательным сроком.

Поскольку оба подсудимых до сих пор находились (два года) в Одесском следственном изоляторе, то после оглашения приговора суда были освобождены из-под стражи в зале суда.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего Устименко, который просил возместить с обоих нападающих 150 тысяч гривен морального ущерба. Коллегия судей решила уменьшить объём причинённого ущерба в 25 тысяч гривен каждому.

Пострадавший Устименко заявил, что будет обжаловать такой приговор суда. На своей странице в Facebook он написал: «Суд признал Гаврилюка и Руденко виновными в совершении нападения из хулиганских побуждений и назначил им условный срок наказания. У меня всё».



В свою очередь, адвокаты обвиняемых тоже сообщили, что будут обжаловать приговор.

Как сообщала Одесса News, нападение на Устименко обвиняемые совершили 5 июня 2018 года вблизи одесского офиса «Общественного телевидения» на Фонтанской дороге, 3. После удара по голове потерпевшего повалили на землю, нанесли ему колотую рану и рубленую рану левого виска. Судмедэксперты также диагностировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Тогда на помощь Устименко бросился его друг Михаил Кушнир, и нападавшие скрылись с места преступления. Задержали их в сентябре 2018 года.



11 ноября 2019 года Приморский райсуд Одессы начал рассмотрение уголовного производства по признакам ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Прокурор озвучил ходатайство о признании судом нападения на главу одесской организации Автомайдана Устименко особо тяжким преступлением, и потребовал назначить обвиняемым Гаврилюку и Руденко по 10 лет лишения свободы и взыскать с каждого около 46 тысяч гривен за судебный иск.

Вопреки полученным в ходе следствия фактам, оба подсудимых не признали в суде свою вину в совершении преступления, обстоятельства которого исследовали сотрудники Киевского облуправления СБУ.