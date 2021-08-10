7 лет заключения за смертельное ДТП получил 23-летний одесский водитель

Подольская окружная прокуратура поддерживала публичное обвинение в суде в отношении водителя, причастного к совершению смертельного ДТП на территории бывшего Кодымского района Одесской области.

Как сообщает Одесская областная прокуратура, приговором Кодымского районного суда Одесской области правонарушитель признан виновным и приговорён к 7 годам лишения свободы.

Отмечается, что в ноябре 2017 года 23-летний водитель автомобиля «VOLVO FM 04», двигаясь с превышением скорости по автодороге «Балта-Кодыма» в вечернее время суток, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106».

В результате дорожно-транспортного происшествия 26-летний водитель и 47-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2106» погибли.

Как сообщала Одесса News, Одесская областная прокуратура обжаловала в апелляционном порядке приговор суда первой инстанции, которым в декабре 2020 года сотрудник одного из районных отделов полиции Одессы признан виновным в совершении ДТП и был приговорён к 3 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с установлением испытательного срока 1 год.

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